Motorola moto g32 è BELLO e HA TUTTO: appena 134€ su Amazon

Il weekend volge al termine con una occasione stratosferica su Amazon in ambito mobile: il popolarissimo Motorola moto g32 è in vendita a un prezzo davvero conveniente. Economicissimo anche a prezzo pieno, quest’oggi puoi acquistarlo ad appena 134€ con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore.

Il device eredita il know-how della compagnia puntando tutto sulla qualità dei materiali e sull’esperienza di utilizzo; il risultato è un device bello, ergonomico e con una scheda tecnica che ti sorprende.

Motorola moto g32 è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Motorola moto g32 monta un bellissimo pannello da 6.5 pollici a 90Hz con cui guardare video ad altissima risoluzione e con una eccellente resa cromatica, mentre sotto il cofano il processore octa-core sfrutta a dovere gli 8GB di RAM presenti per aprire in un istante tutte le app di cui hai bisogno. Inoltre, se ti piace scattare foto di qualità e registrare video ad alta risoluzione, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP.

Difficile voltarsi dall’altra parte quando ci sta l’eccellente budget phone di Motorola in vendita su Amazon, a maggior ragione se consideri che nell’offerta è inclusa anche la consegna rapida e gratuita in appena 24 ore con i servizi Prime.

