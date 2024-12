Motorola Moto G34: applica il codice promo e lo paghi meno di 100€

Se hai bisogno di un nuovo smartphone ma vuoi spendere una cifra modica, approfitta della promozione sul Motorola Moto G34! Oggi lo trovi su eBay a soli 94 euro grazie ad uno sconto del 5% da applicare sfruttando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegana anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre comode rate mensili a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, i coupon sono validi ancora per pochissimi giorni!

Tutte le caratteristiche tecniche del Motorola Moto G34

Il Motorola Moto G34 è uno smartphone Android che stupisce per il suo ottimo rapporto qualità – prezzo, e che oggi puoi avere ad un prezzo ancora più conveniente grazie al coupon eBay.

Questo modello è dotato di un enorme schermo da 6,5 pollici che si adatta perfettamente alla tua mano e che ti garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna. In questo modo potrai godere sempre di immagini brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo, offre un suono multidimensionale del Dolby Atmos oltre ad essere dotato di sei grandi altoparlanti stereo così da poter immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e sentirti sempre al centro dell’azione.

Un altro fiore all’occhiello dello smartphone è il suo sistema di fotocamere all’avanguardia: ha una fotocamera avanzata da 50 MP con la tecnologia Quad Pixel che combina quattro pixel in uno per migliorare la sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, e una fotocamera frontale da 16 MP per selfie meravigliosi.

