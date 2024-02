Motorola moto g54 5G SPROFONDA su eBay: 142€ per il TOP dei low cost

Spendendo la cifra ridicola di appena 142€ hai a portata di mano uno tra i più popolari e apprezzati smartphone Android economici del momento, Motorola moto g54 5G. Al già presente sconto immediato del 25%, infatti, si aggiunge un ulteriore sconto di 7€ con il codice coupon “SANVALENTINO”, facendo così crollare il prezzo a un nuovo record.

Amatissimo tra i giovani e non per il suo bel design e la scheda tecnica di tutto rispetto, con lo smartphone di Motorola non devi assolutamente preoccuparti dei task quotidiani.

Motorola moto g54 5G è in caduta libera su eBay a un prezzo davvero conveniente

Il pannello da 6.5 pollici è pronto a sorprenderti con dettagli elevatissimi (Full HD+) e con una fluidità incredibile (120Hz), il tutto per assicurarti sempre la migliore esperienza di utilizzo possibile in ogni momento della giornata.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un buon processore octa-core con tanta RAM e un velocissimo modem 5G, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per tutto il giorno. Come se non bastasse lo smartphone Motorola è anche un ottimo camera phone, merito della fotocamera principale da 50MP con OIS.

Non ha assolutamente senso lasciarsi scappare questa offerta di eBay sull’ottimo budget phone di Motorola, a maggior ragione oggi che lo puoi acquistare a un prezzo ridicolo; ricorda, infine, di inserire il codice coupon “SANVALENTINO” nell’apposito campo durante la fase di acquisto.

