Motorola Moto G54: applica il codice promo eBay e lo paghi pochissimo

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che sia efficiente ed economico allo stesso tempo? Allora ti consigliamo il Motorola Moto G54, oggi disponibile su eBay a soli 135 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTNOV24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento in tre comode rate mensili a interessi zero con Klarna. Ma fai in fretta, l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Motorola Moto G54: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G54 è uno smartphone Android che si contraddistingue per un rapporto qualità – prezzo davvero fenomenale.

Questo modello è dotato innanzitutto di un enorme display fluido da 6,5 pollici FHD+ a 120 Hz che offre immagini sempre impeccabili dai colori brillanti e dettagli minuziosi con qualsiasi condizione di luce esterna. In più è supportato da un audio stereo multidimensionale: questo vuol dire che potrai goderti tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti sempre al massimo, diventando protagonista dell’azione.

Inoltre vanta un sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine che permette di realizzare scatti incredibilmente nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione e video più fluidi che mai in 4K. Tra l’altro, potrai scattare foto pronte per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini.

Un’altra caratteristica importante è la batteria da 5000 mAh di lunga durata che ti accompagna per una giornata intera senza preoccupazioni, e che puoi ricaricare rapidamente in ogni momento.

