Motorola Moto G75: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo midrange

Il design e le specifiche del Motorola Moto G75 sono stati rivelati. Giusto per chi non lo sapesse, Motorola ha lanciato lo smartphone Moto G73 a gennaio dello scorso anno, e anche se ci sono state voci riguardo al Moto G74, questo modello non è mai stato rilasciato. Sembra che l’azienda stia per saltare il G74 e che voglia annunciare direttamente il Moto G75.

Motorola Moto G75: facciamo il punto

L’ultima notizia riguarda un render trapelato del dispositivo avvistato da 91Mobiles. Come si può vedere, il telefono presenta un’isola della fotocamera più grande sul retro, che sembra ospitare un totale di tre fotocamere. Sull’isola è inciso il testo “50MP”, che probabilmente rappresenta la risoluzione del sensore principale. Inoltre, uno dei render rivela che il telefono utilizza il sensore Sony LYTIA 600 per la main camera e che supporta la stabilizzazione ottica (OIS). Questo rappresenterebbe un miglioramento rispetto al Moto G73, che non aveva questa funzionalità.

Nel complesso, il nuovo terminale adotta un design più piatto con bordi più definiti, in linea con gli standard attuali del settore. Nella parte anteriore, il telefono sembra avere cornici significativamente più sottili, soprattutto nella parte inferiore (il “mento”). Il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano nella stessa posizione. Si prevede che il telefono avrà una scocca posteriore in plastica ottimale e eco-pelle.

Secondo i render, il Moto G75 sarà disponibile in due colorazioni: blu chiaro e nero. Anche se non ci sono molte informazioni sulle specifiche del dispositivo, possiamo fare riferimento al modello precedente per avere un’idea. Il Moto G73 è infatti dotato di un display IPS LCD da 6,5″ con risoluzione FHD+ ed è alimentato dal chipset Mediatek Dimensity 930 (6 nm), abbinato a 8GB di RAM e con opzioni di archiviazione da 128GB o 256GB. Ha una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30W.

Per quanto riguarda le fotocamere, il G73 ha due sensori posteriori: una fotocamera principale da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Il render del Moto G75 mostra tre lenti, ma non è chiaro se il terzo sensore sia un teleobiettivo o un sensore di profondità. Sul frontale, il modello precedente aveva una fotocamera per selfie da 16 MP. Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.