Motorola razr 40, lo smartphone pieghevole DEI TUOI SOGNI costa solo 482€

Motorola è da sempre un brand che si distingue nel campo della telefonia per il suo estro e la voglia di sperimentare. L’ultimissimo Motorola razr 40 è stato progettato proprio seguendo questa filosofia: linee accattivanti, design pieghevole e grande focus sulla qualità del display e dell’esperienza fotografica.

Un vero gioiellino che ha sorpreso per la sua praticità d’uso. Se sei affascinato dai pieghevoli e dagli smartphone di piccole dimensioni, oggi puoi sfruttare la promo Amazon per metttere le mani sul Motorola razr 40 ad un prezzo molto interessante: 482,00€. Una cifra che gode di un bel 12% di sconto che fa slittare questo smartphone tra i best buy del giorno.

Smartphone con display pieghevole: funzionalità e stile da vendere

La domanda da porsi in questi casi è sempre una sola: può un pieghevole essere un ottimo smartphone senza risultare poco prestante e scomodo da usare? La risposta è si e con Motorola razr 40 te ne renderai subito conto sin dal primo minuto di utilizzo. Il display flessibile OLED da 6,9” è stato progettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi senza lasciare segni ed offrirti prima di tutto un’esperienza visiva sempre di qualità in ogni occasione. Inoltre, il display esterno OLED da 1,5 pollici ti permette di visualizzare comodamente tutte informazioni essenziali senza dover aprire il telefono.

Il telefono è poi capace di regalarti degli scatti sempre brillanti e sorprendenti grazie alla fotocamera posteriore da 64MP + 12MP e la fotocamera frontale da 32MP. Senza parlare dell’autonomia che si rivela essere ottima, grazie alla batteria da 4200 mAh che ti assicura un utilizzo intensivo giornaliero senza dover ricorrere alla ricarica. Il tutto in un design super compatto e leggero che rende questo Motorola razr 40 facile da trasportare ovunque e ancor più interessante.

Sfrutta subito quest’incredibile promozione e fai subito tuo questo smartphone dal design unico, ricco di funzionalità e con un ottimo display. Lo ricevi in un giorno e con spedizione gratuita, se sei iscritto ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.