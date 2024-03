Mouse da Gaming da 20 euro: PREZZI ASSURDI su Amazon

Un mouse da gaming all’avanguardia può essere una vera e propria svolta per le nostre sessioni di gaming, specialmente se incominciano a diventare più lunghe e competitive. È dunque necessario optare per una soluzione che non solo sia buona in termini di prestazioni ma che sia anche ergonomica e si adatti bene al palmo della nostra mano.

Mouse da Gaming: i migliori prodotti in sconto su Amazon

Ancora per poche ore sono disponibili su Amazon a dei prezzi scioccanti degli ottimi Mouse da gaming per iniziare a diventare dei veri e propri “Pro Player” quando accendiamo il computer. Andiamo subito a scoprire quali sono le proposte:

Logitech G G203 LIGHTSYNC: questo mouse è particolarmente leggero e gode di un estrema precisione per ogni movimento che andremo a compiere. Dispone di LIGHTSYNC RGB, optando per le varie colorazioni personalizzabili su 16,8 milioni di colori disponibili. Il comfort sarà totale così come il controllo del mouse, con tensionamento meccanico dei pulsanti che li renderà ancora più affidabili e prestanti quando li premiamo. Approfitta dello sconto del 46% : questo mouse è particolarmente leggero e gode di un estrema precisione per ogni movimento che andremo a compiere. Dispone di LIGHTSYNC RGB, optando per le varie colorazioni personalizzabili su 16,8 milioni di colori disponibili. Il comfort sarà totale così come il controllo del mouse, con tensionamento meccanico dei pulsanti che li renderà ancora più affidabili e prestanti quando li premiamo. Approfitta dello sconto del 46% e spendi solamente 21,99€ per accaparrarti questo prodotto.

Trust Gaming GXT 144: questo fantastico mouse da gaming di Trust dispone di un sensore ottimo da una precisione elevatissima: può arrivare fino a 10.000 DPI. Ha un confortevole poggiapollice per una presa sempre perfetta più sei pulsanti programmabili per perfezionare ulteriormente le nostre esperienze di gioco. Inoltre, dispone anche di illuminazione RGB personalizzabile, con la quale possiamo giocare con i vari colori disponibili. Lo troviamo in sconto del 35%, con il prezzo finale fissato sui 27,14€.

Logitech G G305: incominciamo a salire leggermente di prezzo con questo straordinario mouse di Logitech, che si presenta con un design leggero e un peso totale di appena 99 grammi. Dispone di sensore ottico HERO che offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto agli altri mouse da gaming, con una sensibilità che arriva fino a 12.000 DPI. Inoltre, integra anche la tecnologia LIGHTSPEED wireless, che renderà la tua esperienza di gioco senza alcun lag. Lo sconto su questo mouse è del 51%, con un prezzo finale che sia attesta sui 36,99€.

Logitech G G502 HERO: questo mouse è il migliore in termini di qualità prezzo ed è sempre un eccezionale prodotto targato Logitech. Dispone anch’egli del sensore ottico HERO, il quale però aumenta la sua precisione di tracciamento arrivando fino a 25.600 DPI. Ci sono 11 pulsanti programmabili con cui possiamo personalizzare le nostre impostazioni di gioco e anche qui troviamo la tecnologia LIGHTSYNC, personalizzando i colori del mouse mentre giochiamo. Con il super sconto del 52%, la cifra che andrai a spendere è di soli 44,99€.

Logitech G G502 HERO Wireless: questa versione è quella evoluta di quella precedente, in quanto wireless e non solo. Infatti, le prestazioni di gioco aumenteranno, grazie alla frequenza di aggiornamento di 1 ms, che offre una maggiore liberà di movimento. Inoltre, dispone del sensore HERO 25K, con un tracciamento di precisione fino a 25.600 DPI e assenza totale di smoothing o lag. Acquista questo gioiello con il 50% di sconto e pagalo solo 83,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.