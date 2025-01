Mouse da Gaming Logitech a quasi metà prezzo: ancora per pochissimo su Amazon

Per ottimizzare la tua postazione di gioco non puoi non avere il Mouse da Gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT! Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro con un mega sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, hai poco tempo a disposizione e gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse da Gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT: tutte le funzionalità

Il Mouse da Gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT è un gadget must-have per chi vuole ottimizzare la sua postazione di gioco al massimo.

In primis c’è da sottolineare che è progettato con i professionisti di eSport con l’obiettivo di offrire un alto livello di prestazioni per vincere in qualsiasi occasione. In più si contraddistingue per un design leggero con un peso inferiore a 63 grammi grazie ad un’attenta riprogettazione che ha permesso una riduzione del peso di quasi il 25% rispetto al modello precedente.

Non sono da meno le sue prestazioni USB wireless di livello professionale che offrono una connessione stabile e veloce da 1 ms, senza l’utilizzo di fastidiosi fili e con la garanzia di un utilizzo sempre super veloce e fluido in qualsiasi momento.

Un’altra specifica di spicco di questo dispositivo è il suo sensore da gaming HERO di ultima generazione che è ancora più preciso, performante ed efficiente, superando i 400 fps e offrendo un tracciamento da addirittura 25600 DPI.

