Mouse da Gaming Logitech G300s a meno di 30 euro su Amazon

Il mouse ottico da gioco Logitech G300S offre potenza e controllo nonostante le dimensioni ridotte. È possibile utilizzare le impostazioni predefinite o programmare i suoi nove pulsanti utilizzando il software opzionale. Acquistalo su Amazon a soli 28,99€ invece di 39,99€.

Le caratteristiche degne di nota del G300S includono l’illuminazione configurabile dall’utente, i profili di memoria integrati e la modifica dei dpi. Inoltre, i piedini gommati sono progettati per eliminare l’attrito su quasi tutte le superfici.

Usa la configurazione predefinita pronta all’uso o imposta i trigger con un solo pulsante. Riassegna qualsiasi comando di gioco o macro multi-comando a uno qualsiasi dei nove pulsanti programmabili con il software di gioco Logitech.

Caratterizzato da un design versatile in una forma compatta, questo mouse è costruito per il comfort e la durata. Assegna un colore a ciascun profilo utente con un massimo di sette variazioni per sapere quali impostazioni sono attive durante il gioco.

E la configurzione è semplice: completa la procedura una sola volta e il tuo mouse lo ricorderà. Programma tutti e nove i pulsanti in modo da poter trasferire la tua configurazione su altri PC. Passa tra più impostazioni dpi (il range va da 250 a 2500 dpi) utilizzando i pulsanti corrispondenti.

Fino a otto volte più veloce di un mouse USB standard, Logitech G300 assicura che i tuoi comandi vengano eseguiti rapidamente. Progettati per resistere a sessioni di gioco intense, i test degli ingegneri hanno valutato i pulsanti a 10 milioni di clic.

Inoltre i piedini in politetrafluoroetilene a basso attrito eliminano l’attrito su quasi tutte le superfici per garantire movimenti fluidi, movimenti precisi del cursore e una precisione ottimale. Usa il software di gioco Logitech opzionale per abbinare i comandi ai tuoi giochi preferiti. Le impostazioni di trascinamento della selezione ti consentono di personalizzare i pulsanti e i profili di monitoraggio per qualsiasi gioco. Grazie allo sconto del 28% puoi acquistarlo su Amazon a meno di 30 euro, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.