Mouse da Gaming: PREZZI PAZZI ancora per POCHE ore

Questi mouse da gaming in vendita oggi su Amazon sono davvero da leccarsi i baffi, sia perché sono qualitativamente ottimi e sia perché, ancora per pochissime ore, sono in super sconto su Amazon. La selezione odierna è fatta in base ai prezzi e alle prestazioni. Andiamo a scoprire di seguito quali sono i migliori prodotti oggi in vendita a prezzo basso.

Mouse da Gaming: scegline uno e diventa un “pro player”

Dacoity: questo mouse ha un design ergonomico con aree di riposo speciali in entrambi i lati e 7 modalità di illuminazioni differenti da poter personalizzare e abbinare facilmente alla scrivania. 5 livelli DPI disponibili da scegliere in base alle nostre esigenze. Con lo sconto del 5% e il Coupon di 2 euro, oggi lo paghi 17,99€.

Logitech G G203 LIGHTSYNC: ha n sensore da 8000 DPI che riesce a rispondere precisamente a tutti i movimenti, colori LIGHTSYNC RGB sempre vivi e brillanti, design classico e confortevole amatissimo dai giocatori. In più, c’è il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo. Il gioiellino di Logitech è disponibile col 30% di sconto : ha n sensore da 8000 DPI che riesce a rispondere precisamente a tutti i movimenti, colori LIGHTSYNC RGB sempre vivi e brillanti, design classico e confortevole amatissimo dai giocatori. In più, c’è il tensionamento meccanico dei pulsanti con molla in metallo. Il gioiellino di Logitech è disponibile col 30% di sconto al modico prezzo di 28,70€

Logitech G G502 HERO: il sensore HERO riesce a garantire un tracciamento di precisione che arriva fino a 25600 DPI, con totale assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Inoltre, dispone di 11 pulsanti programmabili, rotella di scorrimento ultra veloce doppia modalità impostato in base alle tue impostazioni di gioco, tecnologia LIGHTSYNC RGB e sistema di regolazione del peso per bilanciarlo perfettamente. Acquistalo oggi con l’eccezionale sconto del 48% : il sensore HERO riesce a garantire un tracciamento di precisione che arriva fino a 25600 DPI, con totale assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Inoltre, dispone di 11 pulsanti programmabili, rotella di scorrimento ultra veloce doppia modalità impostato in base alle tue impostazioni di gioco, tecnologia LIGHTSYNC RGB e sistema di regolazione del peso per bilanciarlo perfettamente. Acquistalo oggi con l’eccezionale sconto del 48% e spendi solamente 48,20€

Logitech G G305: questo mouse presenta il sensore Hero ma da 12K, in compenso è ancora più leggero rispetto a quello precedente e ha una batteria che dura fino a 250 ore consecutive. Anche qui troviamo la tecnologia LIGHTSYNC RGB e i 6 pulsanti programmabili. Acquistalo : questo mouse presenta il sensore Hero ma da 12K, in compenso è ancora più leggero rispetto a quello precedente e ha una batteria che dura fino a 250 ore consecutive. Anche qui troviamo la tecnologia LIGHTSYNC RGB e i 6 pulsanti programmabili. Acquistalo subito al 33% spendendo 49,99€

