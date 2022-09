Mouse Gaming Wireless Logitech G PRO con sensore HERO 25K: 47% di sconto su Amazon

Il mouse da gioco wireless G PRO di Logitech è progettato pensando ai professionisti degli eSport. È dotato del sensore HERO 25K, un telaio leggero da 80 g e connettività wireless LIGHTSPEED che garantisce un tempo di risposta rapido di 1 ms. Acquistalo su Amazon a soli 81,99€ invece di 154,99€.

Inoltre, gli utenti possono scegliere di aggiungere ulteriori pulsanti sinistro e destro per più funzioni. Dal punto di vista estetico, il PRO Wireless ha una singola zona di illuminazione RGB personalizzabile. Tutte le sue impostazioni, comprese le regolazioni DPI, le funzioni dei pulsanti, le opzioni di colore e altro, possono essere regolate all’interno del software di gioco Logitech.

Il sensore invece è ottimizzato per il tracciamento veloce e non perde mai la precisione. Offre inoltre prestazioni costanti a qualsiasi sensibilità con attenuazione, accelerazione o filtraggio pari a zero da un intervallo da 100 a 25.000 DPI. Inoltre, consuma circa 10 volte meno energia, consentendo una batteria più leggera e una maggiore durata della batteria.

La tecnologia wireless Lightspeed di Logitech offre un ritardo massimo di 1 ms e una connettività wireless ottimizzata per un targeting reattivo. Oltre ai pulsanti sinistro e destro, il PRO Wireless può essere dotato di quattro pulsanti aggiuntivi: due a sinistra e due a destra del mouse per funzioni aggiuntive. Il suo pulsante DPI si trova sotto di esso e le sue impostazioni possono essere personalizzate con Logitech Gaming Software.

Con la memoria incorporata, PRO Wireless può memorizzare fino a cinque profili che puoi facilmente passare per adattarsi al meglio alla tua attuale applicazione. I pulsanti sinistro e destro del PRO Wireless sono dotati di molle metalliche per tensionare le piastre dei tasti, che riducono la distanza di viaggio e la forza di attuazione per una sensazione più stretta.

Con la tecnologia PowerPlay, non devi più occuparti di dock o cavi. Utilizzando un mouse compatibile come il PRO Wireless e un tappetino per mouse PowerPlay, puoi giocare e caricare contemporaneamente. Con la sua illuminazione accesa, il PRO Wireless può durare fino a 48 ore di utilizzo e 60 ore con i led spenti. Approfitta ora dello sconto del 47% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.