Mouse HP ergonomico e super silenzioso a metà prezzo su Amazon

Per ottimizzare il tuo setup di lavoro non puoi non avere il Mouse Silent Wireless HP 280M! Oggi questo gadget di ultima generazione è disponibile su Amazon a soli 11 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse Silent Wireless HP 280M: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Silent Wireless HP 280M è un gadget perfetto per ottimizzare la tua postazione di studio e di lavoro, rendendola più ordinata ed efficiente che mai.

Innanzitutto c’è da specificare che questo modello ha una compatibilità super estesa e può essere utilizzato con i PC dotati di porta USB-A e con i sistemi operativi Windows 10, Windows 11, MacOS e Chrome OS.

La sua modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto, grazie al dongle a 2,4 GHz, basterà inserire la USB-A nel tuo PC per poter usare il mouse quando e dove vuoi, con un raggio che arriva fino a 10 metri all’area aperta. Allo stesso tempo la sua sensibilità è elevatissima: è dotato di una risposta immediata grazie al Sensore Ottico ad alta risoluzione fino a 1200 DPI, mentre la tecnolgia HP Blue Optical garantisce il suo funzionamento su qualunque superficie.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco infatti con una batteria AA potrai utilizzarlo fino a 18 mesi senza nessuna preoccupazione. Per finire, questo modello vanta un profilo sagomato, elegante ed ergonomico che lo rende super confortevole anche dopo ore di utilizzo.

