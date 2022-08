Mouse HP Gaming OMEN Vector: sconto del 58% su Amazon

I mouse da gioco wireless hanno un difetto chiave rispetto alle loro controparti cablate: devono essere caricati. Quel lavoretto fastidioso è un inconveniente minore, ma evidente. Alcuni topi hanno mitigato il problema. Il nuovissimo mouse da gioco della serie Omen di HP, il Vector ha incredibile durata della batteria e una tecnologia di ricarica rapida, questo ti permette di caricare raramente il mouse per non perdere tempo, ma esiste anche la versione cablata. Acquistalo ora su Amazon a soli 20,93€ invece di 49,99€.

A parte la sua entusiasmante gestione dell’alimentazione, HP Omen Vector Wireless è un mouse per destrorsi a sei pulsanti ergonomico. Dato che misura solo 12.81 x 7.45 x 4.17 cm, l’HP Omen Vector Wireless si adatta perfettamente nella tua mano. La gobba sul lato sinistro del mouse guida il pollice in modo che poggi sulla leggera ala del pollice che si allarga dalla sua base. Il suo guscio di plastica uniformemente nero, con solo due piccoli elementi RGB: la rotellina di scorrimento e un piccolo logo Omen nel palmo chiudono il cerchio.

Il Vector wireless ha sei pulsanti personalizzabili. Ci sono quattro pulsanti in alto: clic sinistro, clic destro, pulsante centrale nella rotella di scorrimento e pulsante di commutazione DPI nella colonna centrale. Sul lato, hai i pulsanti laterali che ti fanno scorrere tra le pagine web avanti e indietro. Troverai anche un interruttore di alimentazione sul lato inferiore del mouse e uno slot di archiviazione sempre utile per il dongle wireless del mouse (se non hai scelto la versione cablata). Manca il supporto Bluetooth, tuttavia.

Sebbene sia semplice, l’Omen Wireless è un prodotto premium, questo grazie al suo sensore Pixart PAW3335. Tiene traccia fino a 16.000 DPI ed è preciso fino a 400 pollici al secondo. Queste specifiche sono abbastanza buone se hai deciso di utilizzarlo per il gaming, inoltre sarai in grado di calibrare il mouse tramite l’HP OMEN Command Center. Approfitta ora dello sconto del 58% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.