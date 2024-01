Mouse USB Corsair da Gaming: prezzo SHOCK!

Per gli appassionati di gaming, trovare il mouse giusto fa la differenza nelle lunghe sessioni giornaliere. Il mouse USB Corsair da gaming con led RGB, con il suo design accattivante e le funzionalità avanzate, è stato creato per rendere completa l’esperienza di gioco. Attualmente è in offerta su Amazon a 69,99€, grazie allo sconto del 13% disponibile quest’oggi. Questo mouse è un vero e proprio must-have per i giocatori che cercano sempre il massimo.

Il mouse USB Corsair da Gaming che devi assolutamente avere

Una delle caratteristiche più interessanti di questo mouse USB Corsair è il suo sistema di regolazione del peso. Il software di CORSAIR è in grado di rilevare automaticamente il baricentro del mouse, per migliorare le performance di gioco modificando il peso percepito da 119 a 141 g. Questo consente una personalizzazione totale per adattarsi perfettamente alla mano e al proprio stile di gioco.

Questo fantastico mouse USB è mosso dal sensore ottico a 18.000 DPI, il più avanzato di CORSAIR. Con la possibilità di regolare la sensibilità in intervalli in modo super preciso, offre un livello di personalizzazione elevatissimo che soddisfa qualsiasi tipo di gamer.

Il mouse è progettato con una forma sagomata per adattarsi comodamente alla mano. Inoltre, il mouse USB Corsair da Gaming è dotato di un’impugnatura in gomma ad alte prestazioni, ispirata ai dispositivi utilizzati nei tornei eSports professionali. Questo design garantisce una presa confortevole durante tutte le sessioni di gioco.

Oggi puoi acquistare il mouse USB da Gaming Corsair con led RGB a soli 69,99€ su Amazon. Infatti, è in super offerta del 13% ancora per pochissimo! Si tratta del prodotto perfetto per chi cerca un mouse da gioco che offre massima personalizzazione, comfort e precisione. Che tu sia un casual gamer o un professionista degli eSports, questo mouse è progettato per adattarsi a te. Compralo subito!

