Mouse wireless ed ergonomico Logitech: oggi lo paghi quasi la metà

Oggi hai l'occasione giusta di ottimizzare la tua postazione di lavoro con un gadget che renderà tutto molto più semplice! Si tratta del Mouse wireless Logitech MX Master 3S, al momento disponibile su Amazon a soli 73 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando praticamente a ruba!

Mouse wireless Logitech MX Master 3S: massima precisione e affidabilità

Il Mouse wireless Logitech MX Master 3S è un vero e proprio must-have se vuoi rendere la tua postazione di lavoro o di studio più efficiente che mai.

Innanzitutto si caratterizza per un tracciamento che si aziona su qualsiasi tipologia di superficie, anche su quelle in vetro. In più è dotato di sensori da 8000 DPI e una sensibilità personalizzabile per ottimizzare davvero al massimo qualsiasi operazione, che si tratti di progetti professionali o videogiochi complessi.

Nello specifico, lo scorrimento Magspeed di questo dispositivo è più veloce del 90% e più preciso dell’87% rispetto ai modelli simili che trovi sul mercato. È dotato anche di clic iper silenziosi, così da poter lavorare in qualsiasi ambiente senza arrecare mai disturbo.

Non è da meno la sua comodità grazie al design ergonomico progettato per una postura del polso più naturale e i controlli con il pollice posizionati in modo pratico. In questo modo potrai utilizzarlo anche per ore nel massimo comfort e senza avere mai fastidi.

