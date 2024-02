MSI Monitor Gaming Curvo, per veri PRO ad un prezzo scontatissimo!

MSI MAG 275CQRF-QD è un monitor da gaming di fascia alta con un ampio display da 27 pollici e risoluzione WQHD. Ma Ma soprattutto è un monitor curvo, capace di immergere ancor di più il giocatore nel gioco, rendendo quindi il tutto ancor più divertente e frenetico. Stiamo parlando di un monitor MSI, ovvero un’azienda leader nel settore dei dispositivi per giocatori Pro, per veri appassionati insomma. Per giocatori che non vogliono scendere a compromessi. Per questo motivo un monitor come questo, con lo sconto bello grosso MENO 25% proposto oggi da Amazon è davvero da non perdere! Il risparmio netto è di ben 100 euro! Non male, vero? Riempite subito il carrello Amazon, questo monitor per veri Pro sta andando a ruba!

Prestazioni da sballo

Con una risoluzione di 2560×1440, il display di MSI MAG 275CQRF offre una nitidezza superiore e un’esperienza visiva più dettagliata rispetto ai monitor Full HD tradizionali. La tecnologia IPS assicura angoli di visione ampi e colori vivaci, consentendo una visione chiara e uniforme da qualsiasi posizione.

La frequenza di aggiornamento di 170 Hz di questo monitor consente un’esperienza di gioco estremamente fluida, i veri appassionati vogliono numeri come questi, dove ogni millisecondo conta! E non possiamo ovviamente dimenticare 1ms di tempo di risposta, una vera scheggia!

Un altro vantaggio del MSI MAG 275CQRF è il supporto HDR. La tecnologia HDR migliora il rapporto di contrasto e la gamma di colori, fornendo scene più realistiche e dettagliate.

MSI MAG 275CQRF garantisce un’ampia gamma di colori: supporta fino a 1,07 miliardi di colori (profondità di 10 bit) e il 127% di sRGB per un’incredibile precisione degli stessi!

E visto che MSI MAG 275CQRF è pensato per i giocatori più appassionati che ovviamente passeranno molte ore giocando, la tecnologia di protezione agli occhi integrata nel monitor riduce l’affaticamento visivo. Un filtro di luce blu, uno scurimento automatico delle immagini e una tecnologia anti-luce blu aiutano a prevenire l’affaticamento degli occhi causato dall’uso prolungato del monitor.

MSI MAG 275CQRF-QD è un monitor da gaming di alta qualità con una serie di funzionalità che lo rendono ideale per i giocatori più esigenti. Per questo lo sconto Amazon è decisamente allettante: MENO 25%, ben 100 euro risparmiate!

