Multifunzione HP super conveniente: SCONTO EPICO!

La stampante multifunzione HP DeskJet 4120e 26Q90B è un prodotto eccellente per chi cerca una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori che sia qualitativamente valida, ma conveniente. Grazie al grande sconto del 36% su Amazon, ora puoi acquistarla a soli 57,90€. Cosa aspetti? Approfittane subito!

Ecco la multifunzione HP che costa POCHISSIMO!

Questa stampante non solo stampa, ma copia e scansione. Infatti è dotata di un alimentatore automatico di documenti da massimo 35 fogli che rende le operazioni di copia e scansione più semplici che mai. Questo prodotto permette di stampare facilmente da PC, smartphone e tablet grazie alla connettività Wi-Fi Dual Band e Wi-Fi Direct. L’app HP Smart permette di stampare da qualsiasi luogo. Supporta anche AirPrint e Mopria. Seppur compatibile anche con la connessione via cavo, il caro vecchio cavetto USB-A non è incluso in confezione.

Grazie alla velocità di stampa che arriva fino a 8,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori, la stampante offre ottime prestazioni per tutte le esigenze di stampa quotidiane. La qualità di stampa è garantita dalla risoluzione che arriva fino a 300 x 300 dpi.

Questo dispositivo fa parte del programma HP+, che offre 1 anno di garanzia aggiuntivo e 6 mesi di servizio Instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio di consegna cartucce a domicilio che assicura di non rimanere mai senza inchiostro quando si ha necessità di effettuare una qualsiasi stampa.

Se cerchi una stampante multifunzione facile da usare e da mantenere, l’HP DeskJet 4120e è perfetta. Offre una soluzione pratica per la casa o per piccoli uffici, con una stampa di ottima qualità. Approfitta subito dell’offerta di 57,90€ su Amazon, che sconta questa stampante multifunzione HP del 36%. Non te ne pentirai!

