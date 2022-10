Multipresa SALVASPAZIO, la 5 in 1 che ti serve in casa (esclusiva Prime)

Una multipresa geniale che ti permette di salvare lo spazio in una sola mossa. Comoda da avere a portata di mano, la metti in un punto strategico e non devi fare più attacca e stacca tra i vari prodotti quando hai bisogno della presa.

Con le Offerte esclusive Prime, non hai un minuto da perdere anche perchè il tempo è limitato in tutti i sensi. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto con appena 13,59€, non potrai pentirtene.

Le spedizioni non sono un problema, completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa MINI ma con tutto quello che ti serve: non te la perdere

Questa multipresa compatta è proprio eccezionale. Non lo dico tanto per circostanza ma perché ti permette di ottenere davvero tutto quello di cui hai bisogno in uno spazio minimo e soprattutto, non ti fa seminare mille fili per terra creando disordine.

Con 5 Entrate a disposizione, puoi collegare sia elettrodomestici che prodotti vari senza ignorare i tuoi dispositivi tecnologici visto e considerato che puoi ricaricarli in una sola mossa senza dover ricorrere ad alimentatori vari.

In modo particolare, hai a disposizione:

una presa polivalente ;

; due prese bivalenti;

due porte USB.

Attraverso il suo design non bloccante è impossibile che tu non possa utilizzare una presa messo a disposizione, infatti non dovrai litigare ti tra i vari prodotti collegati spostandole di volta in volta come se stessi facendo il Tetris.

Con 3680W di Potenza non ci sono dubbi in merito, non scenderai mai a compromessi.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente la tua multipresa compatta su Amazon grazie alle offerte esclusive Prime. Porti a casa questo gioiellino con soli €13,59 se profitti del 15% di sconto ora in corso. Ti rammento che le spedizioni sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento Amazon Prime a TV sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.