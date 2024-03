MUSICA SENZA LIMITI con le cuffie wireless con ANC di Sony (-37%)

A nessun piace ascoltare i propri artisti preferiti su un impianto audio scadente, men che meno in cuffia; quest’oggi, però, grazie a una sorprendente offerta di Amazon, le eccellenti cuffie wireless Sony WH-CH720N sono in vendita a un prezzo molto conveniente.

Apprezzate da milioni di utenti per la fantastica esperienza di ascolto, le cuffie wireless con ANC (cancellazione attiva del rumore) crollano di prezzo ad appena 94€ grazie allo sconto immediato del 37%.

Le cuffie wireless Sony WH-CH720N sono in caduta libera su Amazon a 94€

Nonostante lo sconto a due cifre le cuffie Sony integrano lo stesso chip V1 di cancellazione del rumore disponibile nelle cuffie di fascia alta, un componente hardware di altissimo livello che ti permette di ascoltare tutta la musica che vuoi senza più interferenze esterne. La componentistica audio è di alto livello, merito della tecnologia DSEE, mentre con l’app mobile puoi personalizzare a piacimento l’equalizzazione dei tuoi brani.

Dotata di una batteria integrata che ti accompagna per 35 ore consecutive, le cuffie supportano anche la tecnologia Multipoint e la Precise Voice Pickup per intrattenerti in conversazioni telefoniche con un audio chiaro e cristallino.

Prendendo al volo lo sconto shock del 37% per le cuffie Sony, oggi hai finalmente a portata di mano l’headset definitivo per ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima qualità; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime di Amazon per riceverlo a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.