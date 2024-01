Naviga in sicurezza in Italia e nel mondo con la migliore VPN (oggi in offerta a metà prezzo)

Dopo tentennamenti vari, per l’inizio del nuovo anno hai scelto finalmente di attivare una VPN ma non sai quale scegliere? Tra le tante proposte oggi disponibili, ti segnaliamo l’ultima offerta di ExpressVPN, la migliore VPN per gli italiani per navigare in sicurezza in Italia e nel mondo: 49% di sconto sul piano di 12 mesi, che fa crollare il prezzo a 6,28 euro al mese anziché 12,20 euro. In più i nuovi clienti beneficiano di 3 mesi extra di servizio in regalo. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

I vantaggi di ExpressVPN, la migliore VPN per l’Italia

Velocità di navigazione superiore alla media, sicurezza online avanzata e 100% di compatibilità con i principali dispositivi in uso: questi i tre elementi cardine su cui si basa il successo di ExpressVPN, una delle VPN più usate dagli italiani.

Grazie al suo servizio gli utenti navigano, giocano e guardano i propri contenuti preferiti in streaming con una connessione privata ultraveloce e senza limitazioni di banda imposte dai provider di rete. In più hanno la garanzia che i loro dati siano al sicuro, grazie alla tecnologia di nuova generazione impiegata.

A tutto questo si aggiunge la possibilità di estendere i vantaggi di un unico abbonamento su 8 dispositivi in contemporanea, così da poter proteggere tutta la famiglia o quantomeno i dispositivi della persona che vive al nostro fianco.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,28 euro al mese anziché 12,20 euro, con 3 mesi aggiuntivi in regalo. La promo è a tempo limitato però, ciò significa che potrebbe terminare fin dalle prossime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.