Nello spazio nessuno può sentirti urlare: Dead Space Remake a soli 29€ col 63% di sconto

Se amate i videogiochi a tema horror e fantascienza, allora non potete non apprezzare il classico gioco survival horror di fantascienza, Dead Space, sotto forma di remake completamente ricostruito da zero. Un piccolo capolavoro che puoi fare tuo subito su Amazon grazie allo sconto del 63% a soli 29€ (PlayStation 5) con le spese di spedizione incluse grazie a Prime. Il gioco è disponibile allo stesso prezzo anche per Xbox Series X a questo indirizzo.

Dead Space, il ritorno di un grande classico

Il rifacimento è stato pensato esclusivamente per console e PC di nuova generazione, innalzando il livello di horror e immersione a livelli senza precedenti per il franchise attraverso grafica, audio e controlli straordinari basati sul motore di gioco Frostbite. I fan sperimenteranno una storia migliorata, personaggi, meccaniche di gioco e altro ancora mentre combattono per sopravvivere a un incubo vivente a bordo della desolata astronave mineraria, la USG Ishimura, cercando di scoprire il mistero di quello che è successo all’equipaggio della nave.

In Dead Space, Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare una vasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l’obiettivo di scoprire che cosa sia andato terribilmente storto. L’equipaggio della nave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno… e l’amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte a bordo.

Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilità ingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciò che è successo a bordo dell’Ishimura. Un piccolo capolavoro che puoi fare tuo subito su Amazon grazie allo sconto del 63% a soli 29€ con le spese di spedizione incluse grazie a Prime. Il gioco è disponibile allo stesso prezzo anche per Xbox Series X a questo indirizzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.