Netflix, film e serie TV in uscita tra il 2 e l'8 ottobre 2023

Un ottobre 2023 ricco di novità, quello di Netflix! E già dalla prima settimana si possono trovare nel catalogo nuovi film e serie TV interessanti.

Per esempio, è il turno della terza stagione di Lupin, serie con protagonista Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo. Il terzo atto dello show è composto da 7 nuovi episodi in cui Assane Diop tornerà assieme a Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Nelle nuove puntate troviamo Assane in clandestinità, costretto a vivere lontano da sua moglie e da suo figlio. Ha in mente di abbandonare la Francia per ricominciare da zero in un’altra parte del mondo, tuttavia gli spettri del passato lo tengono ancorato al suo Paese. Inoltre un ritorno inaspettato sconvolgerà la sua vita e i suoi piani, tenendolo ancorato a Parigi.

Sempre sul fronte seriale, questa settimana esce Everything Now, nuovo teen drama queer che potrebbe essere un’ottima consolazione alla fine di Sex Education. La prima stagione conta cinque episodi e segue la storia di Mia, una sedicenne che torna a casa dopo un lungo ricovero per un disturbo alimentare. Deve riprendere in mano la propria vita, a partire dal caotico mondo del liceo, dove scopre che gli altri sono andati avanti senza di lei. Tra amici e primi amori, la giovane cerca di recuperare il tempo perduto accorgendosi che non tutto nella vita può essere pianificato.

Netflix: tutte le novità tra il 2 e l’8 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Lupin (Parte 3) – 5 ottobre

Everything Now (stagione 1) – 5 ottobre

Film originali

Ballerina – 6 ottobre

Documentari

Sfida per la vetta – 4 ottobre

