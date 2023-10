Netflix, film e serie TV in uscita tra il 23 e il 29 ottobre 2023

Ottobre 2023 continua a riservare sorprese per gli abbonati Netflix, che si trovano davanti a nuovi contenuti davvero eccellenti anche questa settimana.

Anzitutto arriva un anime molto atteso dagli appassionati di produzioni giapponesi: Pluto, tratto dall’omonimo manga di Naoki Urasawa. La serie, composta da otto episodi di un’ora ciascuno, è ambientata in un mondo nel quale uomini e robot convivono, finché qualcuno non inizia a distruggere i sette esseri più potenti del pianeta. Con una trama da thriller, Urasawa ha voluto rendere omaggio al classico Astro Boy di Osamu Tezuka, reso più realistico e con un punto di vista diverso (posto su un detective umano e non più sul robottino).

Tra gli altri contenuti di questa settimana merita di essere citato il documentario La vita sul nostro pianeta. Prodotto da Steven Spielberg, come lascia intuire il titolo racconta il principio della vita sulla Terra e di chi l’ha abitata, facendo un excursus sui dinosauri e sul mondo di milioni di anni fa. Una chicca da non perdere per tutti i fan di Jurassic Park o di coloro che sono appassionati di paleontologia.

Gli appassionati di cinema saranno invece contenti di gustarsi Pain Hustlers – Il business del dolore, con protagonisti Chris Evans ed Emily Blunt. La trama del film è incentrata sulle vicende di una donna che viene assunta nei ranghi di una società farmaceutica e che, suo malgrado, finirà per trovarsi al centro di una cospirazione criminale.

Netflix: tutte le novità tra il 23 e il 29 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Pluto (stagione 1) – 26 ottobre

Tore (stagione) – 27 ottobre

Film originali

Pain Hustlers – Il business del dolore – 27 ottobre

Sorella morte – 27 ottobre

Documentari

La vita sul nostro pianeta (stagione 1) – 25 ottobre

