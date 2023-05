Netflix, film e serie TV tra il 15 e il 21 maggio 2023

La settimana centrale di maggio 2023 è abbastanza interessante per Netflix, che non rinuncia ad aggiungere nuovi contenuti al suo catalogo.

Ecco dunque il debutto di XO, Kitty: si tratta della serie spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, famosa rom-com molto apprezzata dagli abbonati. Lo show è incentrato sulla sorella minore di Lara Jean, protagonista della trilogia originale. Kitty è adesso un adolescente convinta di sapere tutto ciò che c’è da sapere sull’amore, ma dopo essersi ricongiunta con il suo ragazzo coreano scopre che le relazioni sono molto più complicate del previsto.

Spazio anche a FUBAR, attesa serie in otto episodi con protagonista il grande Arnold Schwarzenegger. L’attore hollywoodiano stavolta si cala nei panni di un agente della CIA, che, dopo aver scoperto un segreto di famiglia, è obbligato a mettere da parte l’idea di andare in pensione per svolgere un ultimo incarico. Si tratta di un action dramedy pronto sia a divertire che a tenere il pubblico sulle spine con tanti colpi di scena.

Spazio poi allo stand-up Wanda Sykes: Sono un’intrattenitrice, in cui la comica, attrice e produttrice torna sul palco per un secondo speciale di un’ora. Affronterà una serie di argomenti, dalle difficoltà che si incontrano nel crescere gli adolescenti della Gen Z ai dilemmi di un liberale in un clima politico teso, senza rinunciare mai al suo spirito perspicace e feroce.

Netflix: tutte le novità tra il 15 e il 21 maggio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

XO, Kitty (stagione 1) – 18 maggio

FUBAR (stagione 1) – 25 maggio

Documentari

Vittime/Sospetti – 23 maggio

Stand-Up

Wanda Sykes: Sono un’intrattenitrice – 23 maggio

