Netflix, 5 film da non perdere a novembre 2023

Non soltanto serie altisonanti, il novembre 2023 di Netflix prevede anche una buona dose di film che potrebbero ingolosire gli abbonati.

Quali sono, dunque, i migliori film Netflix di novembre 2023? In questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire.

I migliori film Netflix di novembre 2023

Da un carinissimo film d’animazione per tutta la famiglia a un action movie con Michael Fassbender, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

The Killer

Il 10 novembre è il momento del nuovo attesissimo film di David Fincher, The Killer. Fassbender si trova nei panni di un assassino estremamente preciso e meticoloso: dopo ogni “compito” portato a termine cancella ogni traccia del suo passaggio, senza lasciarsi coinvolgere emotivamente. Una storia che si prospetta decisamente carica d’azione, anche se con il consueto approfondimento psicologico ed estetico del regista di Mank e Seven.

Best. Christmas. Ever!

Il Natale si avvicina e Netflix inizia ad aggiungere al suo catalogo contenuti a tema. Il 16 novembre è il momento della commedia Best. Christmas. Ever!, che prende le mosse quando Jackie invia un’arrogante newsletter per le feste alla sua vecchia compagna di università Charlotte, facendola sentire completamente inadeguata. Quando qualche giorno prima di Natale per uno scherzo del destino Charlotte e la sua famiglia arrivano a casa di Jackie, Charlotte ne approfitta per dimostrare che la vita della sua vecchia amica non è così perfetta come appare.

Rustin

Il 17 novembre arriva invece il biopic dedicato a Bayard Rustin, attivista dei diritti degli afroamericani e degli omosessuali, nonché organizzatore, insieme ad A. Philip Randolph, della marcia su Washington per il lavoro e la libertà, la manifestazione politica avvenuta esattamente 60 anni fa (il 28 agosto 1963) a Washington D.C., durante la quale Martin Luther King Jr. pronunciò il celebre discorso “I have a dream”.

Leo

Grandi e piccoli saranno invece felici di godersi Leo il 21 novembre. Si tratta di un film d’animazione incentrato su una lucertola settantaquattrenne che, dopo aver passato gran parte della sua vita in una teca, scopre che gli rimane soltanto un anno per fare nuove esperienze. Il protagonista decide così di escogitare una fuga per realizzare tutti i suoi sogni tra avventure, incontri incredibili e tanto divertimento.

Family Switch

Infine, il 30 novembre vediamo Jennifer Garner nuovamente alle prese con uno scambio di corpo che coinvolge tutta la famiglia in Family Switch. L’attrice aveva già recitato in qualcosa del genere quando lavorò a 30 anni in 1 secondo, ma stavolta è tutta la famiglia a subire un drastico cambiamento.

