Netflix, film e serie TV in uscita tra l'11 e il 17 settembre 2023

La settimana centrale di settembre 2023 è per Netflix carica di contenuti discreti, ma ancora niente di così eclatante per questo mese.

I più romantici saranno contenti di dare uno sguardo a La probabilità statistica dell’amore a prima vista, rom-com tratta dal romanzo di Jennifer E. Smith. Al centro due ragazzi che, dopo essersi innamorati durante un volo da New York a Londra, dovranno ritrovarsi nella capitale britannica dopo essersi separati all’atterraggio. Un’impresa tutt’altro che semplice, ma, quando il destino interviene, le vite dei due potrebbero cambiare per sempre.

Sempre lato film viene introdotto The Count, satira cupa di Pablo Larraín in concorso a Venezia80. Si tratta di un horror che ha i toni di una commedia dark e immagina la storia del moderno Cile in un universo parallelo. Protagonista della pellicola è Augusto Pinochet, simbolo del fascismo mondiale, che in questa versione è un vampiro. Per via della sua malvagità si è sotterrato da solo e arrivato a 250 anni prende la decisione di non bere più sangue rinunciando per sempre alla vita eterna perché stufo che tutti quanti lo ricordino come un ladro. Ma la vita, nonostante gli abbia dato una famiglia deludente, gli riserva una nuova relazione inattesa che lo incoraggia a proseguire una nuova esistenza controrivoluzionaria e passionale.

Arriva poi la prima parte della stagione 2 di DI4RI, serie per ragazzi tutta italiana. I protagonisti affrontano il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione? Soltanto i nuovi episodi potranno darci risposte.

Netflix: tutte le novità tra l’11 e il 17 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

DI4RI (stagione 2) – 14 settembre

Le vedove del giovedì (stagione 1) – 14 settembre

Miseducation (stagione 1) – 15 settembre

Surviving Summer (stagione 2) – 15 settembre

Film originali

La probabilità statistica dell’amore a prima vista – 15 settembre

The Count – 15 settembre

