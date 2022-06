Netflix, film e serie TV tra il 13 e il 19 giugno 2022

Dopo due settimane ricche di novità interessanti, Netflix si prende una pausa in attesa della prossima, nuovamente carica di contenuti attesi dai fan.

L’appuntamento più importante della settimana che va dal 13 al 19 giugno 2022 è probabilmente Spiderhead, thriller diretto da Joseph Kosinski (già dietro alla macchina da presa per Top Gun: Maverick) e con protagonisti Chris Hemsworth e Miles Teller. La storia è ambientata in un penitenziario all’avanguardia, dove ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo in grado di somministrare farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Tuttavia, quando i due soggetti Jeff e Lizzy instaurano un legame, e gli esperimenti di Steve Abnesti, direttore del carcere, iniziano a varcare il limite del libero arbitrio, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa.

Tra i contenuti originali in uscita in questi giorni c’è L’effetto Martha Mitchell. Si tratta di un documentario che racconta la storia della donna divenuta informatrice nello scandalo Watergate e analizza la campagna politica che ha cercato di metterla a tacere.

Per quanto riguarda le serie TV, invece, potrebbe meritare una chance God’s favorite Idiot, comedy che racconta cosa succede a Clark dopo essere stato colpito da un fulmine e aver scoperto di essere stato scelto da Dio come suo messaggero sulla Terra, tra la preoccupazione e lo stupore di colleghi e amici. Il protagonista avrà quindi il compito di salvare il mondo senza neanche sapere come, dovendo affrontare personaggi biblici tra cui i cavalieri dell’Apocalisse e Satana.

Infine, gli appassionati di animazione giapponese saranno felici di sapere che questa settimana è in arrivo Spriggan, trasposizione del famoso manga scritto da Hiroshi Takashige e disegnato da Ryōji Minagawa. La storia ruota intorno a un gruppo di combattenti al servizio di una multinazionale giapponese che si occupa di ricercare misteriosi reperti archeologici.

Leggi anche: Le migliori serie TV Netflix di giugno 2022

Netflix: tutte le novità tra il 13 e il 19 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

God’s favorite Idiot (stagione 1) – 15 giugno

La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet (stagione 1) – 15 giugno

Dead End: Paranormal Park (stagione 1) – 16 giugno

Love & Anarchy (stagione 2) – 16 giugno

You Don’t Know Me (stagione 1) – 17 giugno

Spriggan (stagione 1) – 18 giugno

Film originali

La ira de Dios – 15 giugno

Centauro – 15 giugno

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto – 15 giugno

Spiderhead – 17 giugno

L’effetto Martha Mitchell – 17 giugno

Documentari originali Netflix

Jennifer Lopez: Halftime – 14 giugno

Toma Ikuta – La sfida del Kabuki – 16 giugno

L’effetto Martha Mitchell – 17 giugno

Ben Crump: lotta per i diritti civili – 19 giugno

A proposito del gigante dello streaming, ecco i migliori film Netflix di giugno 2022.