Netflix, film e serie TV tra il 20 e il 26 giugno 2022

L’ultima settimana del mese porta con sé succulente novità su Netflix. Tra il 20 e il 26 giugno 2022, infatti, giungono sulla piattaforma un paio di serie TV molto attese dal pubblico, oltre all’ultima manciata di film originali.

Anzitutto, è il momento di The Umbrella Academy 3, che riprenderà a narrare le vicende da dove si erano interrotte. Alla fine della season 2, i fratelli Hargreeves erano riusciti a tornare nel presente dopo aver trascorso un periodo di tempo nella Dallas degli anni ’60 e aver impedito di nuovo l’Apocalisse, ma una volta a casa si erano trovati di fronte ai membri di una nuova accademia, la Sparrow Academy. Nei prossimi 10 episodi, insomma, gli spettatori assisteranno a nuovi paradossi temporali, sfide tra fratelli e una pericolosa minaccia che scatena il caos nell’universo.

C’è grande attesa, sempre sul fronte seriale, anche per La Casa di Carta: Corea. Come lascia benissimo intuire il titolo, si tratta di un remake coreano dello show spagnolo che ha ottenuto un grandissimo successo su Netflix ed è terminato lo scorso anno. La trama, quindi, è già nota ai fan: una mente criminale, nota come “il Professore”, raduna una banda di rapinatori per mettere a segno il colpo più grande della storia.

Chiunque invece fosse alla ricerca di un nuovo film da vedere, questa settimana approda sulla piattaforma Love & Gelato: una comedy multiculturale che racconta le avventure di Lina, giovane americana che in una splendida Roma va alla ricerca di se stessa, delle sue radici e, naturalmente, di tanto gelato.

Spazio infine alla commedia d’azione The Man From Toronto, in cui Kevin Hart e Woody Harrelson vestono i panni di un venditore pasticcione e un pericoloso killer internazionale, le cui vite si intrecciano quando le loro identità vengono confuse in un Airbnb. A completare il cast ci sono Kaley Cuoco e Jasmine Mathews.

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

The Umbrella Academy (stagione 3) – 22 giugno

La Casa di Carta: Corea (stagione 1) – 24 giugno

Man Vs Bee (stagione 1) – 24 giugno

Film originali

Love & Gelato – 22 giugno

Beauty – 24 giugno

The Man From Toronto – 24 giugno

Documentari

Verso il futuro (stagione 1) – 21 giugno

Le vite nascoste dei nostri animali (stagione 1) – 22 giugno

