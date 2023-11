Netflix, film e serie TV in uscita tra il 20 e il 26 novembre 2023

Settimana interessante per Netflix quella compresa tra il 20 e il 26 novembre 2023. Non tanti i contenuti originali in questi giorni, ma comunque la qualità non manca e gli abbonati possono avvicinarsi alla fine del mese con qualche produzione da tenere d’occhio.

È pronto infatti a debuttare il film d’animazione Leo, che nella versione originale ha la voce di Adam Sandler. La storia è quella della lucertola settantaquattrenne Leo, ormai da decenni intrappolata nella stessa classe di una scuola della Florida in compagnia di una tartaruga. Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l’ebbrezza della vita all’esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. Leo si preannuncia quindi una pellicola per grandi e piccoli, che pone l’attenzione sul valore del tempo e sull’importanza dei propri sogni.

In questi giorni è anche il turno di Squid Game: La sfida, reality show basato sulla popolare serie Netflix coreana. Vengono messi in palio 4,56 milioni di dollari e a contenderseli sono 456 giocatori disposti a mettersi alla prova in svariati giochi. Al contrario di quanto accade in Squid Game, scontato dirlo, chi perde non viene ucciso. Al massimo torna a casa a mani vuote. Niente sfide che mettono in pericolo di vita, ha assicurato Netflix. I concorrenti giocano ad alcuni dei giochi messi in scena nella serie, tra cui il famoso Un, due, tre stella.

Netflix: tutte le novità tra il 20 e il 26 novembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Squid Game: La sfida (stagione 1) – 22 novembre

Una famiglia quasi normale (stagione 1) – 24 novembre

Film originali

Leo – 21 novembre

Elena lo sa – 24 novembre

Documentari

La storia del razzismo negli Stati Uniti – 20 novembre

