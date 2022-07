Netflix, film e serie TV in uscita tra il 25 e il 31 luglio 2022

Netflix chiude luglio 2022 in bellezza, con una manciata di contenuti che potrebbero ingolosire gli abbonati al servizio.

A partire da Uncoupled, serie creata dall’ideatore di Sex and the City e Emily in Paris Darren Star, in cui Neil Patrick Harris veste i panni del protagonista. La storia è quella di Michael, un uomo che pensava di avere una vita perfetta fino a quando suo marito Colin non lo lascia dopo 17 anni. Improvvisamente, Michael si trova a perdere la sua dolce metà e a doversi ricostruire una vita da gay single sulla quarantina a New York.

Interessante poi il survival thriller Keep Breathing, che promette azione e pathos. Con Melissa Barrera nei panni della protagonista Liv, la miniserie segue le vicende di una donna che, in seguito allo schianto di un aeroplano nel bel mezzo della natura selvaggia del Canada, deve sopravvivere alle ostilità del posto nel tentativo di salvarsi. Composta da sei episodi, la serie è una creazione di Martin Gero e Brendan Gall, già dietro al successo di Blindspot.

Infine, potrebbe attirare una buona fetta di pubblico il film Purple Hearts: incentrandosi sulla cantautrice in difficoltà Cassie e il marine tormentato Luke, la pellicola racconta di come la coppia decida di sposarsi unicamente per ottenere le agevolazioni offerte dall’esercito, ma una tragedia rende più labile il confine tra finzione e realtà.

Netflix: tutte le novità tra il 25 e il 31 luglio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

L’uomo più odiato di Internet (stagione 1) – 27 luglio

Keep Breathing (stagione 1) – 28 luglio

Uncoupled (stagione 1) – 29 luglio

Fanático (stagione 1) – 29 luglio

Film originali

Un passato da cancellare – 27 luglio

Purple Hearts – 29 luglio

