Netflix, film e serie TV tra il 27 novembre e il 3 dicembre 2023

Più di qualche contenuto interessante su Netflix anche nella settimana a cavallo tra novembre e dicembre 2023.

Per prima cosa vale la pena citare il film Family Switch, commedia in arrivo su Netflix per le vacanze di Natale. Il film racconta la storia della famiglia Walker. I genitori Jess e Bill fanno del loro meglio per far sì che la loro famiglia sia unita. Hanno due figli adolescenti, CC e Wyatt, che stanno crescendo diventando sempre più indipendenti e distanti, e un bebé di nome Miles. Un giorno, però, la famiglia incrocia la strada di una esperta di astrologia e giorno successivo si risveglia nel caos più totale: ognuno ha cambiato corpo.

In questa settimana debutta anche Obliterated – Una notte da panico, serie incentrata su un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l’effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Infine, spazio all’atteso drama coreano Sweet Home, che torna su Netflix con la sua seconda stagione. In un mondo dominato da mostri, i sopravvissuti della Green Home e Hyun-su combattono per sopravvivere in nuovi posti mentre altre creature e fenomeni misteriosi si palesano all’orizzonte.

Netflix: tutte le novità tra il 27 novembre e il 3 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Love Like a K-Dram (stagione 1) – 28 novembre

Obliterated – Una notte da panico (stagione 1) – 30 novembre

Sweet Home (stagione 2) – 1 dicembre

Film originali

American Symphony: Jon Batiste – 29 novembre

Family Switch – 30 novembre

The Bad Guys – A Very Bad Holiday – 30 novembre

