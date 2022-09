Netflix, film e serie TV in uscita tra il 5 e l'11 settembre 2022

Settimana abbastanza interessante per Netflix, quella compresa tra il 5 e l’11 settembre 2022. Soprattutto sul fronte seriale.

Gli appassionati di produzioni coreane potranno infatti dare un’occhiata a Narcosantos, che, basandosi su eventi reali, si prefigge l’obiettivo di portare sulla piattaforma una storia sul narcotraffico. Per essere più precisi, la trama è incentrata su un comune imprenditore che prende parte a una missione segreta del Servizio Nazionale di Intelligence, ovvero l’agenzia di intelligence della Corea del Sud, per catturare un boss coreano che opera in Sud America.

Spazio poi alla stagione 5 di Cobra Kai, serie nata come sequel/spin-off della saga cinematografica di Karate Kid. I nuovi episodi riprenderanno da dove gli ultimi si erano interrotti, con i due protagonisti principali, Daniel e Johnny, alle prese con un Terry Silver sempre più in grado di rappresentare l’archetipo del super villain.

Per quanto riguarda il lato cinema, invece, viene accolto nel catalogo il thriller End of the Road: la protagonista è una donna di nome Brenda, che, rimasta vedova da poco, dopo essere stata licenziata decide di attraversare la nazione per iniziare altrove una nuova vita con la sua famiglia. Ritrovatisi nel deserto del New Mexico senza alcun aiuto, iniziano una battaglia per la sopravvivenza quando entrano nel mirino di un misterioso assassino.

Netflix: tutte le novità tra tra il 5 e l’11 settembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Narcosantos (stagione 1) – 9 settembre

Cobra Kai (stagione 5) – 9 settembre

Film originali

End of the Road – 9 settembre

