Netflix, film e serie TV in uscita tra il 6 e il 12 giugno 2022

C’è grande fermento tra gli abbonati Netflix nella settimana tra il 6 e il 12 giugno 2022. Sì, perché si tratta di una settimana in cui grandi contenuti faranno capolino nel catalogo.

In primis la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, che porterà gli spettatori al gran finale. Una sorta di “chiusura del cerchio”, che si incentra sulla lotta intrapresa da Tommy Shelby contro sé stesso, alla ricerca continua ed estenuante di un equilibrio interiore. Attraverso il personaggio di Mosley verrà poi rappresentata l’ascesa del fascismo nel Regno Unito, periodo storico che fa da sfondo alle vicende raccontate.

Sempre sul fronte seriale è poi il turno di First Kill, teen-vampire drama che punta sull’amore impossibile tra il vampiro e la cacciatrice, un tema piuttosto comune. Stavolta, però, il sentimento sboccia tra due donne. Lo show, composto da 10 episodi, racconta quindi una storia piuttosto attuale camuffata da un setting soprannaturale, ed è tratto da un racconto breve della scrittrice Victoria “V. E.” Schwab, coinvolta nel progetto.

Potrebbe meritare poi una chance Keep Sweet: pregare e obbedire, miniserie interamente dedicata alla segreta setta poligama della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (FLDS). Per essere precisi, si tratta di una docuserie in quattro episodi che presenta filmati d’archivio inediti e storie personali strazianti di alcune donne e uomini che riuscirono a fuggire.

Tra le uscite più attese di questa settimana si annovera infine Hustle, film con Adam Sandler nei panni di un talent scout intento a trovare una stella del basket, dopo la sua carriera senza particolari successi. Un comedy-drama di stampo sportivo, in cui il noto attore sarà affiancato della stella dei Los Angeles Lakers LeBron James, che recentemente i fan, italiani e non, hanno ritrovato al timone di Space Jam: A New Legacy.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 giugno 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Il diario della mia libertà (stagione 1) – 6 giugno

Keep Sweet: pregare e obbedire (stagione 1) – 8 giugno

Gladbeck: rapina con ostaggi (stagione 1) – 8 giugno

Sarò mamma (stagione 1) – 8 giugno

Peaky Blinders (stagione 6) – 10 giugno

First Kill (stagione 1) – 10 giugno

Privacy (stagione 1) – 10 giugno

Film originali

Hustle – 8 giugno

Film non originali

Ben & Jody – 9 giugno

