Netflix, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 aprile 2024

Interessanti novità questa settimana su Netflix, soprattutto dal punto di vista cinematografico.

Sta infatti per debuttare il film di Picchiarello, famoso cartone animato andato in onda dal 1999. La nuova pellicola prodotta dal gigante dello streaming funge da sequel al film del 2017 e traspone il famoso picchio protagonista in CGI. Come lascia intuire il titolo stesso, Picchiarello al campo estivo, il lungometraggio racconta quello che accade al simpatico uccellino dopo che viene mandato via dalla foresta, trovando rifugio a Camp Woo Hoo, che pensa possa diventare per sempre la sua casa. La situazione prenderà però una svolta inaspettata quando un ispettore minaccia di chiudere il campeggio.

Questa settimana esce anche la stagione 2 di Heartbreak High,rivisitazione di un pezzo iconico della televisione australiana, trasmesso per la prima volta tra il 1994 e il 1996. La serie segue le vite degli studenti e del personale di una scuola multiculturale di Sydney e la prima stagione ha fatto appassionare il pubblico di tutto il mondo per la rappresentazione onesta di quello che affrontano gli adolescenti di oggi: da primi amori, sesso, traumi, separazioni fino a inclusività, sessualità, neurodiversità e migliori amici (o nemiciamici) che li aiutano a superare ogni situazione. Nuove vicessitudini aspettano quindi gli spettatori, che nei nuovi episodi possono contare anche su due nuovi volti: Rowan Callaghan, un semplice ragazzo di campagna con un umorismo asciutto e una passione per il cinema tradizionale che resta subito coinvolto nel caos della Hartley High e un epico triangolo amoroso; e Zoe Clarke, una convinta sostenitrice della castità che, insieme al suo gruppo di seguaci, minaccia di smantellare il corso di alfabetizzazione sessuale dall’interno.

Netflix: tutte le novità tra l’8 e il 14 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Heartbreak High (stagione 2) – 11 aprile

Film originali

Picchiarello al campo estivo – 12 aprile

La ragazza delle renne – 12 aprile

