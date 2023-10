Netflix, film e serie TV in uscita tra il 9 e il 15 ottobre 2023

Halloween si avvicina, perciò Netflix prevede alcuni contenuti “da brivido” per ottobre 2023.

Ne è un esempio La caduta della casa degli Usher, nuovo lavoro di Mike Flanagan (famoso per serie horror come The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club), che reinterpreta in chiave contemporanea uno dei racconti del terrore più noti del leggendario Edgar Allan Poe. Si tratta di una storia di paura e ansia, che tratteggia una dimora in rovina, un padrone di casa sempre più malaticcio e una condizione medica misteriosa della sorella, che crolla continuamente in uno stato di catalessi.

Tra i contenuti in uscita tra il 9 e il 15 ottobre 2023 si annovera poi il film Il convegno, slasher svedese con personaggi cordiali e umoristici, in cui una misteriosa figura comincia a dare la caccia e a uccidere i partecipanti a una conferenza di team building uno a uno. Quello che inizialmente aveva i toni di una commedia quasi divertente si trasforma quindi in un film in cui non mancano schizzi di sangue.

Per tutti gli appassionati di animazione giapponese, questa settimana debutta Good Night World, tratto dal manga di Uru Okabe. È il racconto di una squadra di quattro giocatori di un gioco online, chiamato Planet, composta da una famiglia distrutta nella vita reale. Mentre le loro avventure virtuali vanno avanti, tra scontri con temibili mostri e altre gilde, la storia prende una svolta importante quando coinvolge il mondo reale e questa vera famiglia.

Netflix: tutte le novità tra il 9 e il 15 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Good Night World (stagione 1) – 12 ottobre

La caduta della casa degli Usher (stagione 1) – 12 ottobre

Film originali

Il convegno – 13 ottobre

