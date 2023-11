NEXT by Crédit Agricole: sei hai meno di 35 anni, il canone è ZERO

Crédit Agricole si rivolge a una nuova generazione di clienti, gli Under 35, con un’offerta innovativa e davvero interessante: NEXT BY CRÉDIT AGRICOLE. Questa proposta mira a soddisfare le esigenze finanziarie dei giovani adulti, offrendo un conto corrente completo e una carta di debito Crédit Agricole Visa, tutto questo a canone zero per i primi due anni.

La rivoluzione bancaria per gli under 35

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre la massima comodità per effettuare pagamenti in tutto il mondo, online oppure in negozio. Puoi anche utilizzare Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti senza problemi. Puoi anche metterla in pausa e, in caso di smarrimento e furto, bloccarla digitalmente con un semplice tap tramite l’app.

Attraversi l’applicazione, inoltre, puoi facilmente modificare i limiti di spesa, attivare la carta per i pagamenti online e all’estero e persino visualizzare il tuo PIN direttamente dall’app o dal servizio di Home Banking, ovunque tu sia. Un’altra importante caratteristica dell’applicazione è la possibilità di fissare un appuntamento in filiale con un consulente dedicato. Inoltre, ricevi notifiche istantanee sui movimenti del tuo conto e ti permette di effettuare pagamenti in tempo reale senza dover conoscere l’IBAN del tuo destinatario.

Crédit Agricole si impegna a fornire assistenza costante. Con una vasta rete di filiali e un consulente dedicato, hai sempre un punto di riferimento per ogni tua esigenza. Puoi anche attivare una chat con un operatore direttamente dall’app, consultare le FAQ e trovare tutti i numeri utili.

Crédit Agricole è uno dei gruppi bancari più solidi al mondo, operante in 47 paesi: la sua presenza globale garantisce sicurezza e stabilità, fondamentali per una banca di fiducia. NEXT BY CRÉDIT AGRICOLE offre tutto ciò che gli under 35 cercano in una banca. Con una carta di debito a canone zero, sicurezza avanzata, e un’ampia gamma di servizi, Crédit Agricole si pone come il partner ideale per le nuove generazioni. Accedi alla promozione e apri il tuo nuovo conto direttamente online.

