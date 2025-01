Nintendo Switch 2, data di lancio e giochi disponibili: il leak svela tutto

Dopo il successo della prima generazione, sembra finalmente essere giunto il momento della Nintendo Switch 2. Stanno emergendo in queste ore una lunga serie di leak e rumors riguardanti la nuova console dell’azienda giapponese che lasciano ben sperare. Non solo infatti si parla di caratteristiche tecniche e di modifiche al design, ma anche di possibile data del reveal e della lista di videogiochi disponibili al lancio.

Tutte notizie che inevitabilmente hanno fatto salire l’hype alle stelle per i videogiocatori appassionati del marchio nipponico, tanto che già oggi la Nintendo Switch 2 promette di essere la console di riferimento del 2025. Se tutto dovesse andare come da programma, già il mese di gennaio potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’intero settore.

Nintendo Switch 2, tutte le informazioni emerse

L’ultima bomba è stata lanciata dal portale di VGC, che ha raccolto alcune indiscrezioni per dare informazioni extra sulla Nintendo Switch 2. Secondo quanto emerso, saranno più di 6 i titoli disponibili al lancio, tra cui Metal Gear Soldi Delta: Snake Eater, The Division, Rainbow Sim Siege, Assassin’s Creed Mirage e Assassin’s Creed Shadows.

Ma non solo perché, come detto, già si parla della possibile data del reveal della console. Ed è più vicina di quanto ci si poteva aspettare. Nel suo podcast, l’insider Nate the Hate ha infatti avvisato gli appassionati che giovedì 16 gennaio 2025 potrebbe essere la data da segnarsi sul calendario per avere un primo assaggio della Nintendo Switch.

Un giorno non casuale, considerando che siamo nella settimana di anniversario del lancio della prima Nintendo Switch. Che venne presentata al grande pubblico il 13 gennaio 2017, per la gioia di tutto il mondo che mise mano per la prima volta su una periferica ibrida. A questo punto, non rimane che attendere ancora qualche giorno per sapere se questi rumors verranno confermati o se bisognerà attendere ancora qualche settimana prima del reveal definitivo.