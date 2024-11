Nintendo Switch con Nintendo Sports incluso e fascia gioco: SUPER PREZZO in promo

Se stai cercando il regalo perfetto per sorprendere amici o familiari durante le festività, la Nintendo Switch Sports + Fascia per Gamba a soli 264,99€ con il codice promo PSPRNOV24 è la scelta ideale.

Questo bundle combina il divertimento del celebre Nintendo Switch Sports con l’innovazione di una fascia per la gamba, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e interattiva.

Divertimento e movimento per tutta la famiglia

Con Nintendo Switch Sports, i giocatori possono divertirsi con sei sport avvincenti: bowling, tennis, badminton, calcio, pallavolo e chambara. Grazie ai sensori di movimento dei Joy-Con, ogni partita diventa un’esperienza realistica e coinvolgente, ideale per giocare in compagnia e rendere le feste ancora più speciali. La fascia per la gamba inclusa nel bundle aggiunge un tocco unico alle sessioni di gioco. Questo accessorio permette di fissare un Joy-Con sulla gamba per simulare movimenti reali durante partite di calcio e altre attività sportive, rendendo il gameplay ancora più dinamico e divertente.

Nintendo Switch Sports Red/Blue + Fascia per la gamba non è solo un gioco, ma un’occasione per unire divertimento e attività fisica. È perfetto per famiglie, bambini e appassionati di sport, offrendo un’esperienza di gioco che coinvolge tutti, dai più piccoli agli adulti. Grazie alla garanzia di 24 mesi, puoi fare questo regalo con la certezza di un acquisto sicuro e duraturo. È il modo ideale per trasformare ogni momento delle festività in un’occasione per divertirsi e stare insieme.

Questo Natale, sorprendi i tuoi cari con il bundle Nintendo Switch Sports + Fascia Gamba a soli 264,99€ con il codice promo PSPRNOV24. Un regalo che porta movimento, risate e competizione sotto l’albero!