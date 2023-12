Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise è ora in OFFERTA! Risparmi 30 euro

Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise – Special Limited è in offerta su Amazon con l’8% di sconto! Quindi la paghi solo 369 euro. Presenta un’immagine di magnamalo sul dock, insieme ad altri evocativi design a tema Monster Hunter Rise che adornano la console ed entrambi i controller joy-con. Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise

Come anticipato nell’incipit, Nintendo Switch Edizione Speciale Monster Hunter Rise – Special Limited presenta un’immagine di magnamalo sul dock, insieme ad altri evocativi design a tema Monster Hunter Rise che adornano la console ed entrambi i controller joy-con. Viene fornita in bundle il codice download per Monster Hunter Rise più il Kit Deluxe DLC pack e contenuti bonus.

Kit Deluxe DLC pack include: stile armatura cacciatore “kamurai” (Set), stile armatura canyne (pezzo singolo) “collare shuriken”, stile armatura felyne (pezzo singolo) “collare pesce”, gesti (4 salti), set posa SAMURAI, pittura facciale Kabuki, pettinatura “coda izuchi”. Contenuti bonus: stile armatura canyne “retriever”, stile armatura felyne “gatto selvatico”, Talismano novizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.