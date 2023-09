Nintendo Switch, due Joy-Con Viola e Verde in offerta: colora il tuo gaming!

Nintendo Switch è un videogame molto apprezzato per la sua vivacità, grazie anche ai suoi Joy-Con proposti in versioni coloratissime. L’offerta che presentiamo oggi propone due versioni molto vivaci, in Viola e Verde pastello, pagati entrambi con uno sconto del 9%. Quindi li pagherai solamente 73 euro! Rientrano anche nella categoria “Amazon choice” perché molto apprezzati da parte di chi li ha già acquistati. Non perdere questa straordinaria occasione e rendi colorito il tuo gaming!

Joy-Con per Nintendo Switch: l’offerta da non perdere

L’offerta in corso, come accennato nell’incipit, riguarda due Joy-Con in Viola e Verde pastello, per aggiungere colore e brio al tuo gaming. Come noto, ogni Joy-Con della Nintendo Switch ha un set completo di pulsanti e può fungere da controller autonomo. Include un accelerometro e un sensore di movimento giroscopico, molto utile perché rendono possibile controllare in maniera separata il movimento sinistro e destro. Ciascun dispositivo è altresì dotato di rumble HD, che crea un’esperienza di gioco coinvolgente, che non potrai certo ottenere con le semplici immagini e il sound.

Ottima poi l’autonomia, quindi non ti lascerà “a piedi” mentre stai giocando: la carica dei controller Joy-Con dura fino a 20 ore, quindi a prova dei gamer più incalliti! Inoltre, caricarli è molto semplice: puoi ricollegarli alla console per oppure collegali all’impugnatura ricarica Nintendo Switch (che ricordiamo però viene venduta separatamente e non è inclusa nella promo presente). Multiplayer garantito: potrai collegare contemporaneamente a una singola console fino a otto controller tramite Bluetooth, quindi potrai divertiti con parenti e amici durante le occasioni speciali o le serate di pioggia senza lasciare fuori nessuno. I Joy-Con sono inoltre Compatibili con Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED.

Dunque, un’offerta straordinaria, ma dovrai affrettarti perché tanti altri utenti non vorranno lasciarsela sfuggire. Risparmiare il 10% significa quindi risparmiare circa 7 euro, che potrai utilizzare per ben altro. Pigia il bottone seguente e porta a casa due Joy-Con per Nintendo Switch in Viola e Verde pastello!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.