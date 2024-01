Nintendo Switch lite, prendila in questa fiabesca tinta corallo a soli 209 euro!

Nintendo Switch Lite è una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Su eBay puoi prenderla in questa ammaliante tinta corallo a soli 209,90 euro risparmiando il 9%!

Nintendo Switch Lite corallo: le caratteristiche

Nintendo Switch Lite è una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta e leggera della versione top di gamma Nintendo Switch. Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV. Per questo motivo, la confezione non include una base o un cavo HDMI. Le altre differenze rispetto alla Switch modello base sono un display più piccolo – con diagonale da 5,5″ – sempre con risoluzione HD 1280 x 720 pixel e nell’assenza dei motori per la vibrazione Rumble HD. Switch Lite abbandona i classici tasti separati presenti sul modello originale, in favore di una più comoda croce che garantisce un miglior controllo dell’azione di gioco.

È l’ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale con amici e parenti che possiedono già una console Nintendo Switch top di gamma. Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo. Con un’iscrizione a Nintendo Switch Online puoi giocare con amici lontani e persone di tutto il mondo, goderti un catalogo in continua espansione di classici per NES con nuove funzioni online, approfittare di offerte esclusive come TETRIS 99 e i voucher per giochi Nintendo Switch, e altro ancora! Dimensioni: 91,1 x 208 x 13,9 mm.

