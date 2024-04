Nintendo Switch OLED: a 289€ è pura magia, comprala adesso

Clamorosa offerta quella che abbiamo riscontato oggi su Amazon; se sei alla ricerca di una console completa, versatile, con cui divertirti in mobilità ma anche in casa davanti al grande schermo, non possiamo non consigliarti la Nintendo Switch OLED che, grazie agli sconti folli del noto portale di e-commerce americano, pagherai soltanto 289,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartela sfuggire e corri a prenderla adesso; il modello in questione è quello in colorazione “Rosso/Blu” con tanti vantaggi esclusivi al seguito. Corri a prenderla adesso; con Prime la potrai avere a casa tua (o presso un luogo da te designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Nintendo Switch OLED: ecco perché comprarla

La Nintendo Switch OLED è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici che è in grado di fornire colori vivaci, contrasti intensi e neri profondi; in poche parole l’esperienza di gioco che ne risulterà sarà straordinaria sia in modalità portatile che in versione “docked. Potrai portarti la console ovunque tu voglia; questo è un gadget più unico che raro così avrai un controllo pazzesco sulla tua esperienza.

Il parco di titoli a tua dispozione è immenso; avrai modo di divertirti con tantissimi capolavori. Pensiamo a “The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, “Super Mario Odyssey” , “Super Mario Wonder” e “Animal Crossing: New Horizons“, ma non solo. Ci sono i prodotti a tema Kirby o quelli di Pokémon.

Con un prezzo di soli 289,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, la Nintendo Switch OLED è la miglior console da comprare oggi. Non lasciartela sfuggire e corri a prenderla adesso; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e sappi che potrai avere accesso anche alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.