Nintendo Switch OLED Bianca: prezzo SHOCK con SUPER MARIO WONDER e abbonamento

L’oggetto del tuo desiderio è qui, ma oggi in una versione davvero speciale: non solo la Nintendo Switch OLED la pagherai solamente 287,99€ con il codice promo NOVEMBRE24 su eBay, ma compreso nel prezzo riceverai Super Mario Bros Wonder e ben 12 mesi di abbonamento Switch Online!

Esatto, hai capito bene: qui c’è già aria di regali di Natale! La confezione contiene: console, base per Nintendo Switch, due Joy-Con bianchi sinistro e destro, impugnatura Joy-Con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con, cavo HDMI, videogioco Super Mario Bros. Wonder preinstallato e un abbonamento Nintendo Switch Online di dodici mesi.

Console, Super Mario Bros Wonder e 12 mesi di abbonamenti inclusi

La Nintendo Switch OLED in versione bianca è un’idea regalo perfetta per Natale, in particolare per chi cerca una console versatile e coinvolgente. Grazie allo schermo OLED da 7 pollici, questa versione della Switch offre una qualità visiva superiore rispetto ai modelli precedenti, con colori vividi e un contrasto migliorato. Questo rende ogni sessione di gioco più immersiva, soprattutto nei titoli che puntano su grafiche ricche e atmosfere dettagliate. Il design elegante in bianco è adatto a ogni ambiente domestico, mentre la possibilità di utilizzarla sia in modalità portatile che su schermo TV la rende ideale per il gioco da soli o in compagnia.

L’edizione che include Super Mario Wonder e un abbonamento Nintendo Online di 12 mesi amplia ancora di più il valore di questa offerta. Super Mario Wonder è uno dei titoli più apprezzati del momento, riportando il classico mondo di Mario con una grafica fresca e innovazioni nel gameplay che lo rendono divertente per tutte le età.

Questo bundle è un regalo completo per chi vuole divertirsi subito e per tutto l’anno, con ore di intrattenimento garantite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.