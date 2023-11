Nintendo Switch in bundle Sport: SCONTO SHOCK!

Sei un appassionato di gaming alla ricerca di una nuova esperienza di gioco dinamica e divertente? Ecco la Console Nintendo Switch + Switch Sports, ora disponibile su eBay a soli 259,99€ con uno sconto del 21%! Questa è l’offerta che fa per te!

Il regalo di Natale perfetto per tutti!

Questo pacchetto non solo include la Switch, ma è completo del gioco Switch Sports. Immagina di poter giocare a tennis, bowling e molti altri sport direttamente dal comfort di casa tua: con questa console potrai farlo! Nella confezione troverai anche una pratica fascia per la gamba e un abbonamento di tre mesi a Nintendo Switch Online, ampliando così le tue possibilità di gioco grazie al multiplayer online.

Che tu sia a casa o in viaggio, potrai goderti un’esperienza da console casalinga in qualsiasi momento. Il set comprende una base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro in blu neon, un Joy-Con destro in rosso neon, un’impugnatura per Joy-Con, un alimentatore, un set di laccetti e un cavo HDMI. Con questi accessori, la tua esperienza di gioco sarà comoda, intuitiva e coinvolgente. Questo è il bello di Nintendo Switch!

Uno degli aspetti più interessanti di questa offerta è la possibilità di giocare in multiplayer locale collegando fino a otto console. Questo significa che puoi giocare con i tuoi amici dove, quando e come vuoi, condividendo un Joy-Con a testa. La modalità da tavolo offre inoltre la possibilità di un gameplay classico, rendendo i momenti di gioco un’occasione per stare in compagnia.

Non perdere l’opportunità di immergerti nel mondo di Switch Sports. Che tu sia solito organizzare una serata di gioco in famiglia o una serata con gli amici, questa console ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti.

Con un prezzo così conveniente su eBay, non c’è davvero motivo per esitare: la Console Nintendo Switch + Switch Sports Set è la scelta perfetta per chi cerca divertimento, versatilità e esperienza di gioco di livello. Il prezzo? Solo 259,99€ con uno sconto del 21%! Approfittane subito!

