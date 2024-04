Nintendo Switch + Sports da PRENDERE ORA: corri su eBay e usa il COUPON NASCOSTO

Considerata una delle console da gaming migliore di tutte, la Nintendo Switch sta continuando a macinare numeri da record in termini di vendite. Se ancora non ne hai una in casa, allora eBay colpirà nel segno proprio oggi. Usando il coupon segreto PSPRAPR24 al momento del pagamento, fai tuo il bundle Nintendo Switch + Switch Sports + Fascia gamba al prezzo di 249,99 euro. Mai prima d’ora si era vista una cifra così bassa, ed ecco perché non puoi aspettare e devi comprarla ora. Potrebbe sparire tutto molto presto, anche per via delle quantità disponibili limitate e del numero di utenti che si è riversato sulla pagina dedicata.

Codice coupon: PSPRAPR24

Nintendo Switch con Switch Sports: sfida i tuoi amici e tieniti in forma

Questo fantastico bundle con la Nintendo Switch, Switch Sports e la fascia per la gamba deve essere tuo. All’interno della confezione troverai la console, la base per tenerla in orizzontale, un Joy-Con sinistro blu o neon, un Joy-Con destro rosso o neon, l’impugnatura Joy-con, l’alimentatore, un set di laccetti, il cavo HDMI e la fantastica faccia per la gamba. A cui si aggiunge Nintendo Switch Sports già preinstallato e un abbonamento per il Nintendo Switch Online di tre mesi.

Potrai metterti alla prova e sfidare i tuoi amici a calcio, tennis, bowling, corsa a ostacoli e chi più ne ha più ne metta. Ma c’è anche la modalità single player, che puoi sfruttare per superare tutti i record e allenarti comodamente da casa davanti alla televisione. Con l’abbonamento all’online già incluso nel prezzo, potresti anche pensare di sfidare altre persone con il multiplayer. Per un’esperienza di connessione totale col mondo che ti circonda.

Inserisci subito il coupon nascosto e godi di questo sconto pazzesco, il bundle che stavi cercando solo oggi può essere tuo ad una cifra bassissima.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.