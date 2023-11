No, non è un miraggio! Assassin's Creed Mirage Playstation in super sconto Amazon!

Assassin’s Creed Mirage è il nuovo episodio di una delle serie videoludiche più amate e innovative degli ultimi anni. Una serie che cambiando ambientazione ad ogni uscita ha saputo sempre essere molto divertente e mai banale, e col cambio di registro di Origins ha saputo rinnovarsi profondamente senza mai perdere lo stile e il gameplay che da sempre ha saputo catturare i giocatori di tutto il mondo. Oggi Amazon sconta Assassin’s Creed Mirage Launch Edition di un bel 20%, tagliando drasticamente il prezzo che ora si ferma a 39,99 euro! Un’offerta davvero eccezionale, sia per la versione PlayStation 5 che per la versione PlayStation 4. Davvero da non perdere, solo su Amazon!

Che gioco e che sconto!

Ambientato principalmente nella Bagdad del IX secolo durante l’epoca d’oro islamica, la storia precede le avventure di Basim Ibn Ishaq (il personaggio era già stato introdotto in Valhalla) e la sua transizione da ladro di strada a membro a pieno titolo della Confraternita degli Assassini.

Il gioco è ambientato principalmente a Bagdad, divisa in quattro quartieri, che comprendono la Città Rotonda, Karkh, Abassiyah con la Casa della Sapienza e Harbiyah ma include anche Alamūt, il quartier generale della fortezza degli Occulti. Parkour, combattimento ravvicinato e furtività sono elementi fondamentali del gameplay.

Il gioco offre una grande libertà di esplorazione e di scelta, con diverse missioni principali e secondarie, e un mondo aperto ricco di dettagli e di vita.

Assassin’s Creed Mirage è stato descritto come un ritorno alle origini della serie, con una maggiore attenzione alla narrazione lineare e al gameplay stealth rispetto ai capitoli più recenti, che si concentravano principalmente sugli elementi di gioco di ruolo e open world.

Assassin's Creed Mirage

