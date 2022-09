Non gettare dalla finestra il vecchio monitor: con questo adattatore torni a sfruttarlo

Se possiedi uno di quei vecchi monitor ormai fuori produzione ma ancora funzionante e utile, non buttarlo via dalla finestra. Oggi hai una soluzione rapida e efficace per collegare un computer, un tablet o un altro dispositivo HDMI a uno schermo vecchio stampo: questo adattatore da HDMI maschio a VGA femmina è infatti un accessorio indispensabile a casa o in ufficio. E’ perfetto per PC, computer portatili, Chromebook, Raspberry Pi, Xbox, TV Box, TV Stick, Proiettori, HDTV Monitor e molto altro. Tascabile e con un design compatto, lo porti dove vuoi e puoi prenderlo a soli 10 euro su Amazon.

Adattatore da HDMI a VGA, utile e a basso costo

Perfetto per collegare il tuo PC portatile a un proiettore per una serata cinema o una presentazione, o per collegare un dispositivo con una porta HDMI a uno schermo o un televisore digitale: grazie a questo convertitore plug-and-play impostare l’audio e il video sarà un gioco da ragazzi. Basta inserire il terminale HDMI maschio del convertitore nella porta del dispositivo e collegare il cavo VGA al terminale femmina per ottenere un’immagine cristallina e pulita.

Accessorio dinamico da avere sempre a portata di mano, l’adattatore da HDMI a VGA è, come scritto prima, compatibile con PC fisso, portatile, ultrabook, notebook, Chromebook, Raspberry Pi, Intel Nuc, Roku, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Set Top Box, TV BOX e altri dispositivi con porte HDMI standard. Non è invece compatibile con dispositivi dotati di porte HDMI a basso consumo, inclusi lettori Blu-ray, PS4, Apple MacBook Pro con schermo Retina, Mac mini e Apple TV.

Porta sempre con te l’adattatore da HDMI a VGA ovunque tu vada, per essere sempre pronto. Ideale per professionisti che portano in giro le proprie presentazioni, o per giocare a videogiochi o guardare film su un proiettore o uno schermo digitale. Il design compatto dell’adattatore ti permette di riporlo in una borsa da viaggio o in un cassetto, per trovarlo facilmente. Oggi lo acquisti a soli 10€ su Amazon, con le spedizioni gratuite. Compralo su Amazon a 10€

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.