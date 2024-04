Non perderti Motorola Edge 40 Neo a questo PREZZONE

Se stai cercando un nuovo modello di smartphone per sostituire il tuo vecchio dispositivo, sappi che sei nel posto giusto: Amazon ha infatti ben pensato di proporti il Motorola Edge 40 Neo in offerta al sensazionale prezzo di soli 299 euro, con un ottimo 25% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Motorola.

Motorola Edge 40 Neo: potenza al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua splendida colorazione Black Beauty, davvero elegante e perfetta per tutti i gusti e preferenze. Partiamo prima di tutto dal fiore all’occhiello alla base di questo smartphone, rappresentato dal suo display da ben 6.55 pollici di diagonale, che ti consente di tenere perfettamente controllate tutte le tue app preferite.

Molto buona in questo caso la frequenza d’aggiornamento da ben 144 Hz, che garantisce il massimo della fluidità e dinamicità per ogni contenuto possibile. Grazie all’elevata definizione in Full HD potrai goderti film e serie TV mentre sei in giro, facendo uso delle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartphone è sicuramente il suo processore Mediatek Dimensity 1050, che garantisce delle ottime prestazioni per ogni occasione: potrai quindi avviare letteralmente qualsiasi tipologia di app, anche quelle che richiedono maggior potenza di calcolo, senza nessun tentennamento o esitazione.

Molto apprezzata la memoria interna da 256 GB, che ti consente di catalogare foto, video ed eventuali altri file senza la costante preoccupazione di eliminare file per liberare spazio. Nulla da dire anche per il comparto fotocamere grazie al sensore da ben 50 megapixel, che ti consente di immortalare i tuoi migliori ricordi, accoppiato al sensore anteriore da 13 megapixel, perfetto per farti selfie ovunque ti trovi.

Ti bastano poco più di 290 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività che desideri mentre sei in mobilità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo Motorola Edge 40 Neo in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.