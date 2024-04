NordVPN ti aiuta a proteggere la tua identità online

NordVPN è la soluzione migliore per navigare in modo sicuro e davvero privato su internet. Sicuro, veloce e facile da usare, puoi installarlo su qualsiasi dispositivo o sistema operativo dandoti in questo senso una copertura veramente globale. Adesso è attivo il nuovo sconto del 65% sul piano di 2 anni che ti garantisce anche 3 mesi extra gratis. Di seguito, invece, ti spieghiamo perché dovresti approfittarne.

NordVPN: sfrutta l’offerta e proteggiti, davvero, online

NordVPN funziona in maniera veramente semplice: cripta la tua connessione internet e maschera il tuo indirizzo IP e la tua posizione, garantendoti la massima privacy online.

E per una sicurezza extra ti offre anche una protezione contro il malware con la sua funzione Threat Protection che scansiona i download per individuare malware, blocca i tracker e nasconde le pubblicità. La crittografia avanzata protegge i tuoi dati online anche quando utilizzi una rete WiFi pubblica.

Ci sono però dei vantaggi più dilettevoli come velocità di connessione elevatissime che ben si sposano, ad esempio, per lo streaming: potrai guardare i tuoi contenuti preferiti su tutti i tuoi dispositivi senza rallentamenti o interruzioni ovunque ti trovi.

Come dicevamo all’inizio, è un servizio estremamente versatile perché con un solo account puoi proteggere fino a dieci dispositivi, di qualunque sistema operativo e su qualsiasi browser. Puoi persino installarlo sul router per proteggere l’intera rete domestica.

Insomma, il servizio migliore per offrirti a sicurezza di cui hai bisogno e le funzionalità che ami, tutto in un unico pacchetto. Proteggi la tua identità online con NordVPN grazie al nuovo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.