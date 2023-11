Notebook 14'' con MEGA batteria e dimensioni compatte a 170€: FOLLIA Amazon

Se sei alla ricerca di un notebook economico ma dalle grandi potenzialità questo PC portatile targato Morostron è quello che fa per te. Questo interessante dispositivo ribattezzato Leadbook T1 è equipaggiato con il sistema operativo Windows 11, e offre pertanto un’interfaccia intuitiva, funzionalità avanzate e un ambiente operativo moderno. Il tutto alla modica cifra di 190€ grazie al coupon regalo di 90€ di Amazon. Le spedizioni sono sicure e gratuite coi servizi Prime. Incredibile, vero?

Prestazioni potenziate e tanta versatilità: Morostron, un mostro di potenzialità

Alimentato dall’Intel Celeron N3450 e dotato di 4 GB di RAM DDR3 e un veloce SSD da 192 GB, questo notebook offre una risposta rapida e prestazioni fluide per multitasking e attività quotidiane. Il display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD IPS (1920×1080) offre colori vibranti e dettagli nitidi, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente per la navigazione, la visualizzazione di contenuti multimediali e il lavoro.

Il Leadbook T1 sfrutta la connessione WiFi dual-band 2.4G/5G e Bluetooth 4.2 per una connettività senza problemi. Le porte USB 3.0, Mini HDMI e altre opzioni di connessione assicurano la compatibilità con una varietà di dispositivi. Il design sottile e leggero rende il PC portatile Morostron facilmente trasportabile, ideale per chi è in movimento e ha bisogno di un dispositivo portatile maneggevole. Tra l’altro in tal senso è dotato di una batteria da 8000 mWh, il che garantisce proprio a chi viaggia diverse ore di autonomia.

Ordina oggi stesso questo PC portatile da 14,1 pollici targato Morostron e scopri un notebook Windows 11 che offre prestazioni elevate in un pacchetto portatile e conveniente. Perché se ti serve un laptop che non costi troppo e che però ti consenta di lavorare, studiare e rilassarti, allora questo potrebbe fare al caso tuo: alla modica cifra di 190€, grazie al coupon regalo di 90€ di Amazon, puoi portartelo a casa con le spedizioni sicure e gratuite coi servizi Prime.

